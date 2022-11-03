САМАРКАНД (Узбекистан), 3 ноя — ПРАЙМ. Темпы роста ВВП стран Центральной Азии в 2022-2023 годах превысят 3% и составят 3,7% и 3,9% соответственно, заявила в четверг вице-президент Всемирного банка (ВБ) Анна Бьерде. В Белоруссии заявили о снижении ВВП в январе-октябре 2022 года

В Самарканде в пятницу отрылся II Международный экономический форум.

"Среди хороших новостей — страны Центральной Азии развиваются более высокими темпами, чем Всемирный банк прогнозировал весной 2022 года, и превысят 3% (по показателю роста экономики — ред.)", — сказала Бьерде, выступая на форуме.

По данным ВБ, средние темпы роста экономики стран региона составят 3,7% в 2022 году и 3,9% в 2023 году

"Непрогнозируемая релокация (переезд, перемещение — ред.) населения из России способствовала развитию экономик в Центральной Азии", — добавила вице-президент ВБ.

Также, по ее словам, на краткосрочные экономические прогнозы банка влияют высокие цены на сырьевые и продовольственные товары и вероятное замедление роста экономики в Китае и ЕС.