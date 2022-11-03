САМАРКАНД (Узбекистан), 3 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП в Узбекистане по итогам текущего года превысит 5% за счет мер макроэкономической стабилизации в условиях напряженности на внешних рынках, заявил в четверг президент страны Шавкат Мирзиеев. Всемирный банк спрогнозировал темпы роста ВВП стран Центральной Азии

В Самарканде в четверг отрылся II Международный экономический форум.

"В условиях напряженной обстановки на внешних рынках и в государствах-партнерах в нашей стране принимаются меры по обеспечению макроэкономической стабильности и сдерживанию темпов инфляции. В результате в этом году в республике ожидается экономический рост более 5%", — сказал Мирзиеев в своем послании к участникам форума. Текст приветствия зачитал замглавы администрации, пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Глава Узбекистана также отметил, что в стране постоянно уделяют внимание вопросам создания устойчивых систем производства продукции и обеспечения продовольственной безопасности с внедрением в сельское хозяйство водо-, ресурсосберегающих и "умных" технологий.