МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило создание в Кемеровской области новой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кузбасс" на территории столицы области и Топкинского муниципального округа, сообщает пресс-служба кабмина. Движение вперед: экономика Самарской области показала динамику роста

"Постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кузбасс" подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа появится на территории города Кемерово и Топкинского муниципального округа. Здесь будет налажено производство минеральных удобрений — аммиака, гранулированного карбамида, жидкой углекислоты", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на территории "Кузбасса" начнут работать производства извести, медицинской мебели и продуктов питания.

Еще одно направление деятельности — переработка зерен амаранта, которые богаты полезными веществами и могут быть использованы для профилактики онкологических заболеваний, предполагает пресс-служба.

Сейчас о намерении работать в ОЭЗ заявили уже пять предприятий, и резиденты проинвестируют в свои проекты около 92,8 миллиарда рублей и создадут 1 235 рабочих мест, уточнили в пресс-службе.

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры, а размещение в ОЭЗ дает бизнесу преимущества — например, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей, заключили в пресс-службе.