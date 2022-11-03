КАИР, 3 ноя — ПРАЙМ. Турция ведет работу по вопросу продления "зерновой сделки", сообщил в четверг глава минобороны Турции Хулуси Акар телеканалу Haberturk. Турция и Россия определяют перечень нуждающихся стран, сообщил источник

"Действие сделки скоро — 19 ноября — завершается. Мы ведем переговоры с партнерами относительно продления сделки", — сказал он.

Министр добавил, что на фоне переговоров России с ООН относительно механизма вывоза российских удобрений и продуктов Турция также продолжает предпринимать усилия в этом направлении.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.