Турция ведет переговоры по продлению "зерновой сделки"
Глава минобороны Турции Акар: Стамбул ведет переговоры по продлению "зерновой сделки"
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КАИР, 3 ноя — ПРАЙМ. Турция ведет работу по вопросу продления "зерновой сделки", сообщил в четверг глава минобороны Турции Хулуси Акар телеканалу Haberturk.
"Действие сделки скоро — 19 ноября — завершается. Мы ведем переговоры с партнерами относительно продления сделки", — сказал он.
Министр добавил, что на фоне переговоров России с ООН относительно механизма вывоза российских удобрений и продуктов Турция также продолжает предпринимать усилия в этом направлении.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.