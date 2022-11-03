СТАМБУЛ, 3 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции ускорилась в октябре до 85,51% с 83,45% месяцем ранее, сообщил в четверг национальный институт статистики (ТUIK). Эксперт назвал последствия создания газового хаба в Турции

Рост потребительских цен по данным ведомства составил 3,54%.

В свою очередь группа исследования инфляции (ENAG), созданная учеными и экономистами, рассчитала рост потребительских цен в Турции в октябре: по ее данным, годовая инфляция ускорилась до 186,27% с 185,34% месяцем ранее, такие данные обнародованы в Twitter группы. Рост потребительских цен за месяц по данным TUIK составил 7,18%.