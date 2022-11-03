МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в четверг данным Министерства труда, число зарегистрированных безработных в Испании в октябре сократилось на 27 027 человек, до минимума с октября 2008 года 2,91 млн человек. Безработица в Германии сохранилась на уровне сентября

С учетом коррекции на сезонные факторы число занятых в Испании в октябре увеличилось на 16 095 человек, до 20,24 млн человек. В Министерстве социальной защиты сообщили, что число занятых растет уже 18 месяцев подряд.