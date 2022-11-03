МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Дедолларизация мировой экономики точно произойдет, но на это потребуется от 10 до 30 лет, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. Генсек ШОС призвал участников расширять расчеты в нацвалютах

"Это определенно случится, но это вопрос, вероятно, от 10 до 30 лет. Это не проблема ближайшего времени… поскольку США владеют очень большим объемом благосостояния", — указал он.

В сентябре президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с участием премьера, главы ЦБ и профильных министров констатировал, что дедолларизация уже идет и она неизбежна. До этого Путин заявлял, что доверие к доллару, евро и фунту стерлингов утрачено и Россия шаг за шагом уходит от их использования.

Говоря о причинах снижения роли доллара, Макдональд, который работал в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года, отвечая за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, в частности указал на стремление мирового сообщества формировать альтернативы межбанковской системе передачи информации SWIFT.

"Через два года доллара, вероятно, будет гораздо меньше, поскольку планета ищет пути обхода SWIFT", — отметил эксперт.

К SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В России действует своя система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы. После начала Россией 24 февраля военной операций на Украине, западные страны ввели ряд новых санкций, частности, отключив ряд российских банков от SWIFT.

Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.