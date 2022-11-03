ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Банк России действовал проактивно для защиты национальной экономики в условиях западных санкций, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. Эксперт считает рост учетной ставки ФРС США взрывоопасным для экономики

"(Российский) Центробанк был довольно проактивным в условиях действия на опережение", — ответил он на просьбу оценить действия регулятора по стабилизации ситуации в стране на фоне западных санкций.

Макдональд, который работал в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года, отвечая за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, в частности, указал на решение ЦБ закупить значительные объемы золота одновременно с продажей большого объема казначейских облигаций.

ЦБ в конце февраля на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Однако уже в апреле регулятор перешел к снижению ставки: весной она снизилась суммарно на 9 процентных пунктов, а летом — еще на 3 процентных пункта, в сентябре — на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых. Тогда же регулятор ужесточил свою риторику, убрав из пресс-релиза сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике, ограничившись нейтральной формулировкой.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям и в дальнейшем будем развиваться на более устойчивой, более суверенной платформе.

Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.