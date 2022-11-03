МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Годовой рост индекса потребительских цен (CPI) в Швейцарии в октябре замедлился до 3,0%, но он остается выше целевого диапазона Швейцарского национального банка 0%-2% девятый месяц подряд. На это указывают данные, опубликованные в четверг. Торгуют будущим. Европа под шумок избавляется от "лишней" промышленности

Экономисты в среднем ожидали, что в октябре годовая инфляция снизится до 3,2% с 3,3% в сентябре.

Инфляция отступила с самого высокого уровня почти за 30, достигнутого в середине года.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), который не учитывает волатильные цены на топливо и продукты питания, в октябре остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Эти данные вышли после того, как Томас Джордан, управляющий Швейцарского национального банка, заявил правительству страны, что центральному банку, возможно, потребуется дальнейшее повышение ставок, чтобы укротить инфляцию, хотя он повышал ставки в июне и в сентябре.