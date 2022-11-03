МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в сентябре составила 6,6% после пересмотренного уровня августа в 6,7%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. В Испании в октябре сократилось число безработных

Данные совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

Показатель за август был пересмотрен в сторону роста до 6,7% с 6,6%.

В ЕС безработица в сентябре также осталась на уровне августа в 6%.

В сентябре 2021 года безработица в еврозоне составляла 7,3%, а в ЕС — 6,7%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в сентябре 2022 года составило 12,96 миллиона человек, из них в зоне евро — 10,988 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам сентября была зафиксирована в Чехии (2,2%), Польше (2,6%), на Мальте (3%) и в Германии (3%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (12,7%) и Греции (11,8%).