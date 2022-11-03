МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в четверг данным, сокращение активности в сфере услуг Великобритании в октябре было самым большим с января 2021 года, хотя и не таким существенным, как предполагала предварительная оценка. Британцы вынуждены отключать у себя отопление

Рассчитываемый компанией S&P Global окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании в октябре снизился до 48,8, пробив нейтральный уровень 50,0, на котором он находится в сентябре.

Данные превысили предварительную оценку, по которой индекс составлял 47,5, но все равно указали на самое большое сокращение активности с начала 2021 года, когда в стране действовали локдауны.

Эти данные подтверждают другие опережающие индикаторы британской экономики, которые указывают на ухудшение ее перспектив. Это должно обеспокоить руководителей Банка Англии, которые, как ожидается, в четверг существенно повысят процентные ставки.

Экономика Великобритании находится на грани рецессии: на нее оказывают давление высокие цены на энергоносители, скачок стоимости заимствований и волатильность финансовых рынков.

Компании сферы услуг в других странах Европы тоже испытывают трудности.

"Сокращение расходов потребителей сопровождалось сжатием инвестиций компаний, и это обусловило снижение объемов новых заказов", — сказал директор S&P Global Market Intelligence по экономике Тим Мур.

"Многие компании отметили, что политическая неопределенность и рост стоимости заимствований спровоцировали усиление нежелания рисковать среди клиентов, а также побудили занять выжидательную позицию в отношении новых проектов", — добавил он.

Объявленная 23 сентября экономическая программа бывшей главы правительства Великобритании Лиз Трасс спровоцировала обвал стоимости британских финансовых активов, и, хотя преемник Трасс Риши Сунак отказался от этой политики, ее воздействие все еще ощущается.

Тем не менее занятость в сфере услуг продолжала расти, а давление на нее со стороны затрат немного ослабло.

Вместе с тем в октябре компании стали менее оптимистично оценивать перспективы.

"Без учета значений начала пандемии степень доверия в сфере слуг сейчас самая низкая с декабря 2008 года", — сказал Мур.

Также вышедший в четверг составной PMI, который отражает динамику активности в производственном секторе и в сфере услуг Великобритании, в октябре снизился до минимума с января 2021 года 48,2 с 49,1 в сентябре, но превысил предварительную оценку, составлявшую 47,2.