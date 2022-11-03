ТБИЛИСИ, 3 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в стране по итогам октября составила 10,6%, а только за месяц цены выросли на 0,5%, сказано в данных службы статистики Грузии. Годовая инфляция в Турции ускорилась до 85,51 процента

"В октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии составил 0,5%, а годовой уровень инфляции составил 10,6%",- сказано в заявлении службы.

Среди компонентов инфляции, согласно опубликованным данным, особенно выделяются продовольствие и безалкогольные напитки — соответствующий индекс вырос на 15,8%.

А в категории продуктов питания в свою очередь за год подорожали следующие подгруппы: хлеб и хлебобулочные изделия (на 26,1%), молоко, сыр и яйца (на 22,1%), минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (на 21,9%), кофе, чай и какао (на 20,6%), масложировая продукция (на 18,3%), сахар, варенье и другие сладости (на 16,9%), рыба (на 12,3%), мясо и мясные продукты (на 9%), овощи (на 3,5%), фрукты и виноград (на 3,4%).

Кроме того, в группе транспорта цены выросли на 11,6%, а в группе товаров жилье, вода, электричество, газ зафиксирован рост цен на 13,5%.