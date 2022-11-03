ООН, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия в четверг вновь начала досматривать суда в Черном море в рамках "зерновой инициативы", сейчас в гуманитарном коридоре движутся восемь судов, сказано в сообщении представителя ООН в СКЦ Исмини Паллы. Песков прокомментировал возобновление участия России в "зерновой сделке"

"Сегодня делегация Российской Федерации возобновила работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям на судах", — заявила она.

Паллы отметила, что очередь на досмотр значительно сократилась и сейчас более 120 судов ожидают разрешения на движение, в основном те, что направляются на Украину.

По словам представителя, в четверг семь судов идут с Украины по гумкоридору, они перевозят в сумме 290 102 тонны зерна и продовольствия. Одно судно направляется в украинский Южный.