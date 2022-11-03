БАКУ, 3 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая в Милли Меджлисе (парламент страны – ред.), заявил, что в стране будет разработана программа по снижению зависимости от импортируемого зерна. Турция активизировала усилия по продлению "зерновой сделки"

"В связи с зерном будет разработана соответствующая программа по снижению зависимости. В этом направлении будут предприняты соответствующие шаги. Средства, выделяемые из государственного бюджета на эту сферу, увеличились на 20,5%. Правительство считает важным оказать поддержку этой сфере. Рост цен на продовольствие в мировом масштабе негативно сказывается и на нас. В то же время сказывается на росте инфляции", — отметил министр.