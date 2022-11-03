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https://1prime.ru/state_regulation/20221103/838700923.html
Банк Англии спрогнозировал ускорение годовой инфляции в Великобритании
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БАНК АНГЛИИ ПРОГНОЗИРУЕТ УСКОРЕНИЕ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В IV КВАРТАЛЕ ДО 11% — РЕГУЛЯТОР ПРАЙМ, 03.11.2022
экономика, новости, великобритания, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛОНДОН, 3 ноя — ПРАЙМ. БАНК АНГЛИИ ПРОГНОЗИРУЕТ УСКОРЕНИЕ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В IV КВАРТАЛЕ ДО 11% — РЕГУЛЯТОР