МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. БАНК АНГЛИИ ОЦЕНИЛ СНИЖЕНИЕ ВВП ВЕЛИКОБРИТАНИИ В III КВАРТАЛЕ В 0,5%, ЭКОНОМИКА ВОШЛА В РЕЦЕССИЮ — РЕГУЛЯТОР
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20221103/838700962.html
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. БАНК АНГЛИИ ОЦЕНИЛ СНИЖЕНИЕ ВВП ВЕЛИКОБРИТАНИИ В III КВАРТАЛЕ В 0,5%, ЭКОНОМИКА ВОШЛА В РЕЦЕССИЮ — РЕГУЛЯТОР
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20221103/838700962.html
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