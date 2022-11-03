МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов. Правительство Украины уволило главу "Нафтогаза"

"Парламент принял государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и в целом. За — 295 депутатов, воздержались — 35, против — 0… Это рекорд по самому заблаговременному принятию бюджета в истории Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 миллиардов долларов", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее кабмин Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной раде с дефицитом более 20% ВВП, сообщал украинский премьер Денис Шмыгаль. Проект госбюджета, по его словам, предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), и ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.