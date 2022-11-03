ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство непризнанного Приднестровья на заседании в четверг утвердило принципы функционирования экономики в условиях энергетического кризиса, по сути, режим жесткой экономии энергоресурсов, сообщила пресс-служба кабмина ПМР. Тариф на электроэнергию в Молдавии вырос в полтора раза

Комплекс мер экономии направлен на реализацию указа главы республики Вадима Красносельского "О введении чрезвычайного экономического положения на территории ПМР". По данным компании "Молдовагаз", с 1 ноября из общего количества в 5,7 миллиона кубометров газа, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре.

В соответствии с принятым постановлением правительства, в безусловном приоритете остаются интересы и благополучие граждан республики. Львиная доля голубого топлива, поступающего в Приднестровье, будет направлена населению. Вторыми наиболее крупными потребителями станут теплоснабжающие организации, которые также ориентированы на обеспечение теплом жилых домов и социально значимых объектов.

В то же время отопление в домах культуры, административных и хозяйственных зданиях, министерствах, ведомствах, кинотеатрах, школах, учреждениях средне-специального и высшего образования городов и районов выключат до особого распоряжения.

Школьникам продлят каникулы до 13 ноября. Подача горячего водоснабжения будет по графику: в вечернее время с 18.30 по 21.30 (19.30-22.30 мск). Троллейбусы будут работать в часы пик. Сокращено уличное освещение. В госучреждениях вводится сокращенный режим работы – до 16.00 (17.00 мск). Вечные огни мемориальных комплексов продолжат гореть как дань уважения подвигу защитников Приднестровья.

В прежнем режиме будет осуществляться работа хлебозаводов, производителей мяса (выращивание скота, птиц), молока, куриных яиц, рыбы и изготовителей рыбной продукции, переработчиков мясомолочного сырья, как и производителей сельхозпродукции.

Утверждается, что новый порядок позволит обеспечить бесперебойную подачу энергоресурсов. "В условиях ограничения потребления энергоресурсов важно соблюсти баланс интересов государства, населения и бизнеса. Работа в этом направлении будет продолжена параллельно с поиском решения энергетических проблем", — приводит пресс-служба слова главы правительства Александра Розенберга.