МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российско-туркменская динамика отношений не снижается после прихода нового руководителя страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Путин поручит проработать вопрос загрузки Севастопольского морского завода

"Хочу отметить, что Вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и динамика не снижается с приходом нового президента, у нас с ним сложились очень хорошие личные отношения, межгосударственные связи развиваются очень активно", — сказал он.

Российский лидер добавил, что бывший президент Туркмении внес "огромный вклад в развитие наших двусторонних отношений межгосударственных", и это касается всех сфер деятельности, в том числе, гуманитарной и экономической.

"В каком бы качестве вы ни появлялись в России, мы вам всегда рады", — заключил Путин.