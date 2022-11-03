Путин оценил динамику отношений России и Туркмении
Путин: динамика отношений России и Туркмении не снижается с приходом нового президента
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российско-туркменская динамика отношений не снижается после прихода нового руководителя страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
"Хочу отметить, что Вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и динамика не снижается с приходом нового президента, у нас с ним сложились очень хорошие личные отношения, межгосударственные связи развиваются очень активно", — сказал он.
Российский лидер добавил, что бывший президент Туркмении внес "огромный вклад в развитие наших двусторонних отношений межгосударственных", и это касается всех сфер деятельности, в том числе, гуманитарной и экономической.
"В каком бы качестве вы ни появлялись в России, мы вам всегда рады", — заключил Путин.