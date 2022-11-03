МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 53 (2385). В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 52 (2384)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № КНПУ-2022/1 от 26.10.2022 "О Комитете надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке Банка России" /вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6181-У от 29.06.2022 "О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных микрофинансовых организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70538 от 14.10.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6191-У от 1.07.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 мая 2021 года № 5791-У "О требованиях к составу и формату запроса о предоставлении кредитного отчета, правилах поиска бюро кредитных историй информации о субъекте кредитной истории и форме подтверждения наличия согласия субъекта кредитной истории" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70571 от 17.10.2022, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6235-У от 14.09.2022 "О внесении изменений в пункты 2.3 и 5.1 Положения Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70621 от 19.10.2022, вступает в силу с 1.01.2023/;

— указание № 6236-У от 14.09.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 491-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70619 от 19.10.2022, вступает в силу с 1.01.2023/;

— указание № 6237-У от 14.09.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70620 от 19.10.2022, вступает в силу с 1.01.2023/;

— указание № 6238-У от 14.09.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70618 от 19.10.2022, вступает в силу с 1.01.2023/;

— указание № 6255-У от 26.09.2022 "О внесении изменений в пункты 2.1 и 3.1 Указания Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70691 от 25.10.2022, вступает в силу с 1.01.2023/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.10.2022; сообщения АСВ об исключении ОАО Банк "Аскольд" и ООО "Плато-банк" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.