БЕРЛИН, 3 ноя — ПРАЙМ. "Большая семерка" предоставит Украине помощь, которая поможет ей в зимние месяцы, сообщила в четверг министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе заявления для прессы по случаю открытия встречи министров иностранных дел стран G7 в Мюнстере. Украина не сможет обеспечить США титановой продукцией, считает эксперт

"Мы как партнеры по G7 совместно скоординируем зимнюю помощь (Украине — ред.)", — сказала она.

Бербок отметила, что ряд стран, в том числе и Германия, уже поставляют Украине генераторы, обогреватели и прочие необходимые в зимние месяцы приборы.

Главы МИД стран G7 в четверг встретились в немецком Мюнстере, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, чтобы в течение двух дней, 3 и 4 ноября, обсудить последствия российской спецоперации на Украине.