МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством запросил у вице-премьера Марата Хуснуллина доклад о восстановлении Крымского моста. Хуснуллин назвал срок восстановления Крымского моста

"В начале, как мы и договаривались, несколько текущих вопросов, и первый — к Марату Шакирзяновичу, как идет работа по восстановлению Крымского моста", — сказал глава государства.

На Крымском мосту утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.

По данным ФСБ, организатором подрыва было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Ведомство задержало по делу восемь фигурантов. Отмечается, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны