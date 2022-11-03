МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания Владимира Путина с правительством доложил главе государства о ходе работ по восстановлению Крымского моста. Путин попросил доложить о ходе восстановления Крымского моста

"На сегодняшний день завершены работы по усилению пролетных строений и ремонту опор левой неразрушенной стороны моста. По результатам углубленных исследований установлено, что четыре пролётные конструкции этой стороны моста получили повреждения и деформацию. Мы должны будем их заменить на новые", — отметил замглавы кабмина.

Хуснуллин также отметил, что с 5 ноября планируется начать монтаж пролетных строений моста. По его словам, заводы в Воронеже, Тюмени и Кургане в рекордные сроки изготовили и поставили 1218 тонн металлоконструкций для восстановления правой части сооружения. Из 925 тонн смонтировали пролетные изделия, подчеркнул чиновник.

Кроме того, вице-премьер рассчитывает запустить движение по обеим полосам разрушенной стороны моста 5 и 20 декабря.

Зампредседателя правительства добавил, что Движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется "в штатном режиме со стопроцентным досмотром и "постоянным мониторингом, который ведут специализированные организации в круглосуточном режиме".

По итогу доклада Путин поблагодарил всех участвующих в восстановлении Крымского моста.

"Надеюсь, что все планы будут реализованы в самое ближайшее время. Спасибо!", — сказал президент.

На Крымском мосту утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.

По данным ФСБ, организатором подрыва было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Ведомство задержало по делу восемь фигурантов. Отмечается, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны