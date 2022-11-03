МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает закрепить за правительством утверждение инвестиционных программ естественных монополий, с такой инициативой на совещании у президента РФ по поддержке инвестиций выступил министр экономического развития Максим Решетников. В Минэкономразвития назначили временного куратора туротрасли, сообщили СМИ

Он отметил, что в структуре инвестиционной активности традиционно большую долю занимают естественные монополии – железные дороги, энергосети, нефте- и газопроводы.

"При этом их инвестиционные программы утверждаются на сегодняшний момент разными ведомствами самостоятельно, и потому не всегда синхронизируются между собой. При этом переориентация грузопотоков и комплексное строительство крупной инфраструктуры требует взаимоувязки планов смежных отраслей", — сказал Решетников.

"Поэтому предлагаем закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий, а также единых требований к разработке и мониторингу таких инвестиционных программ", — добавил он.