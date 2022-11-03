МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает поручить Минфину и ЦБ обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий для поддержки инвестиционной активности, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Минфин готов рассмотреть налоговые льготы для производителей вольфрама

С 1 января 2020 года государство перестало выдавать безотзывные гарантии. Теперь госгарантии предусматривают основания для отказа в исполнении требований.

Выступая в четверг на совещании у президента России по поддержке инвестиций, Решетников отметил, что механизм государственных гарантий позволяет снизить риски для инвесторов, однако он слабо используется из-за отзывного характера гарантий.

"За четыре года портфель инвестиционных кредитов, поддержанных госгарантиями, снизился в два раза. Поэтому предлагаем поручить Минфину и центробанку обеспечить все-таки запуск механизма безотзывных гарантий. С тем, чтобы банкам не требовалось формировать дополнительные резервы по таким кредитам", — сказал Решетников.

В начале октября спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила правительству обсудить вопрос о восстановлении института госгарантий и поручительств для критически важных отраслей, законодательно сделать их безотзывными. Позднее сенаторы внесли в Госдуму законопроект о госгарантиях по кредитам для проектов, имеющих общегосударственное значение.