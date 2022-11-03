МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал достижение необходимого уровня инвестиций одной из основных задач и заявил, что сегодня это особенно актуально. Путин обсудит с правительством инструменты поддержки инвестиций

"Достижение необходимого уровня инвестиций — одна из основных задач в любое время. А сегодня это особенно актуально. Все мы понимаем здесь, не нужно вдаваться в какие-то детали", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он также предложил обсудить данный вопрос после доклада министра экономического развития РФ Максима Решетникова.