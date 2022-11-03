МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Работа над совершенствованием механизма привлечения особенно частных инвестиций была всегда, сейчас задача усложнилась, но надо заполнять определённые ниши, заявил президент России Владимир Путин. Путин подчеркнул важность достижения необходимого уровня инвестиций

"Мы всегда говорим, что один из ключевых элементов развития—это обеспечение инвестиций. Я не помню времени, когда бы мы сказали, что все у нас сделано блестяще. Всегда мы работали над тем, чтобы совершенствовать механизм привлечения частных инвестиций. Конечно, в современных условиях сегодняшнего дня задача многократно усложнилась, но есть и определённые ниши, которые возникают с этими вызовами, и мы безусловно должны ими воспользоваться", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент также попросил правительство не затягивать проработки в сфере инвестиций, премьер-министр Михаил Мишустин пообещал все согласовать за неделю.

"Я хочу всех поблагодарить за то, что проработан тщательно этот проект перечня поручений. Я согласен с коллегами, что нужно некоторые моменты доработать, но у меня огромная просьба не затягивать эти доработки. Я понимаю, что они носят отчасти даже ключевой характер и можно вокруг них танцевать сколько угодно, но прошу вот этот процесс закончить в самое ближайшее время", — сказал Путин.

Президент спросил у главы правительства, сколько времени нужно для того, чтобы "досогласовать эти моменты".

"Ну неделю мы бы взяли, тут есть нюанс, но не более", — сказал Мишустин.