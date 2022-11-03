ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Дефицит бюджета Канады в 2022 году ожидается на уровне 1,3% ВВП, заявила вице-премьер и министр финансов страны Христя Фриланд. Банк Канады не исключает очередного масштабного повышения ставок

"В апреле мы приняли решение о снижении дефицита ниже уровня 2% ВВП в этом году. Сегодня мы ожидаем, что он будет всего 1,3% от нашей экономики в 2,8 триллиона долларов (2,05 триллиона долларов США)", — сказала она во время выступления в парламенте страны.

Фриланд добавила, что несмотря на меры по снижению бюджетного дефицита, правительство страны продолжает выделять "сотни долларов" в рамках новой целевой помощи арендаторам с низким доходам, а также обнуляет ставки по государственным займам на обучение для студентов.