МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз поручил экспертам по правовым вопросам изучить возможные варианты использования замороженных активов российского Центробанка, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Еврокомиссар предложил вернуть России активы за восстановление Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в начале июля заявила, что ЕК готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Однако, по данным агентства, обсуждение этого вопроса все еще находится "на ранней стадии", а эксперты получили поручение властей лишь "недавно".

После начала специальной военной операции в западных странах было заморожено около 300 миллиардов долларов резервов ЦБ России. Как отмечается, ЕС сосредоточится на активах, хранящихся в европейских банках. Какую часть эти составляют эти средства от общего объема замороженных активов, неясно, сообщает агентство.

Как отмечается, операция по использованию замороженных активов чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями.

В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.