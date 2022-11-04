Bloomberg: ЕС поручил экспертам изучить возможность использования замороженных активов России
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз поручил экспертам по правовым вопросам изучить возможные варианты использования замороженных активов российского Центробанка, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в начале июля заявила, что ЕК готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Однако, по данным агентства, обсуждение этого вопроса все еще находится "на ранней стадии", а эксперты получили поручение властей лишь "недавно".
После начала специальной военной операции в западных странах было заморожено около 300 миллиардов долларов резервов ЦБ России. Как отмечается, ЕС сосредоточится на активах, хранящихся в европейских банках. Какую часть эти составляют эти средства от общего объема замороженных активов, неясно, сообщает агентство.
Как отмечается, операция по использованию замороженных активов чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями.
В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://1prime.ru/state_regulation/20221104/838707761.html