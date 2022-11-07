МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. На 1 ноября 2022 года года федеральный бюджет России оказался профицитным, сообщают "Известия", ссылаясь на оперативную информацию портала "Электронный бюджет". Нефтегазовые допдоходы бюджета России были ниже прогноза Минфина

Как свидетельствуют данные "Электронного бюджета", доходы казны составили 22,1 триллиона рублей при расходах в 21,9 триллиона. Соответственно, профицит достиг 138,4 миллиарда рублей.

При этом "Известия" подчеркивают, что в проекте бюджета в нынешнем году заложен дефицит федеральной казны. По прогнозам Минфина, доходы по итогам года должны составить 27,7 триллиона рублей при расходах 29 триллионов, то есть дефицит запланирован на уровне 1,3 триллиона рублей, или 0,9% ВВП.

Но, как предупреждает директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Дерюгин, радоваться профициту еще рано. Ведь пик затрат федерального бюджета — все капитальные и инвестиционные расходы — как правило, приходится на декабрь.