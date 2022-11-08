ЦЮРИХ, 8 ноя — ПРАЙМ. Правительство Швеции во вторник представило проект бюджета на 2023 год, согласно которому власти намерены снизить налог на бензин и дизельное топливо и увеличить расходы на оборону. Китай вновь повысил цены на бензин и дизельное топливо

Как сообщается на сайте правительства страны, Швеция сталкивается с непростой экономической ситуацией и ожидается, что в 2023 году шведская экономика вступит в рецессию.

"Домохозяйства и предприятия в Швеции испытывают трудности. Государство не может и не должно компенсировать весь рост цен, но финансово уязвимым группам населения следует уделить особое внимание. По этой причине будет снижен налог на топливо и введена поддержка предприятий, потребляющих электроэнергию, в сочетании со схемой защиты от высоких затрат на оплату счетов за электроэнергию, разработанной правительством и шведским оператором электросетей", — говорится в заявлении.

Снижение стоимости топлива будет стоить государству 6,7 миллиарда крон (618 миллионов долларов).

Расходы на оборону в 2023 году будут увеличены на 4,2 миллиарда крон (392 миллиона долларов).

"В результате глобальной обстановки в области безопасности силы обороны Швеции должны быть готовы защитить шведскую территорию. Будущее членство Швеции в НАТО усиливает потребность в сильной общей обороне. Устойчивость Швеции должна повышаться. Военная оборона укрепляется, чтобы мы могли лучше защищать нашу страну, наших будущих союзников и интересы Швеции", — сообщили в правительстве.