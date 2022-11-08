МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В настоящее время пропускная способность "зернового коридора" в Черном море снижена до девяти судов в сутки вместо необходимых 30, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. В Палате судоходства призвали помочь морякам, занятым в "зерновой сделке"

"Сегодня мы вернулись к тем же проблемам. Совместные инспекции возобновились. Все четыре стороны принимают участие в инспекции. Но они запланированы сейчас в среднем только 12 в день, из которых фактически завершается 8-9. В то же время необходимость — 25-30 в сутки", — процитировало слова Васькова издание "Лига.net".

Замминистра добавил, что "зерновой коридор" работает "не на полную мощность". Он отметил, что в результате возникала ситуация, когда в очереди стояли 210 судов, половина из которых загружена и ожидала инспекции на выход, еще половина — на вход. По его словам, Украина продолжает общаться с партнерами об увеличении количества инспекций.

"Если бы инспекции работали без задержек — было бы минимум 6 миллионов тонн в месяц — это реальный показатель, который может давать коридор", — сказал Васьков.

Ранее представитель ООН в совместном координационном центре Исмини Палла заявила, что Россия возобновила участие в досмотре судов в рамках "черноморской зерновой инициативы".