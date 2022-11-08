МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Для России отношения с Индией имеют первостепенное значение, они носят характер особо привилегированного стратегического партнерства, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Лавров оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Индии

"Отношения с Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и имеют для нас первостепенное значение. Несмотря на давление западных стран, мы смогли сохранить интенсивность двустороннего взаимодействия и удовлетворены динамикой политического диалога с Индией", — процитировала слова Мантурова пресс-служба правительства РФ.

Он отметил, что успешно развивается комплексное, многовекторное взаимодействие в сфере торговли и инвестиций, расширяется промышленная кооперация между странами по широкому спектру направлений.

В правительстве сообщили о динамичном росте товарооборота между РФ и Индией. Так, по итогам года он ожидается на уровне 30 миллиардов долларов, что соответствует ранее намеченным целям.

Кроме того, в ходе встречи стороны предметно обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в области финансов и межбанковских отношений, транспорта, а также энергетической и продовольственной безопасности.