МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза министерства экономического развития в 12,4%, будет в диапазоне 12-12,4%, сообщил глава ведомства Максим Решетников. Банк России оценил объем снижения российской экономики во втором полугодии

"У нас ожидаемая оценка инфляции на конец года — 12,4%, то, что в прогнозе заложено. При этом по текущим цифрам, по недельной инфляции, по инфляции октября, данные скоро будут (опубликованы — ред.), скорее всего, она даже будет чуть меньше — то есть точно не выше 12,4%. Скорее всего, диапазон будет 12-12,4%", — сказал Решетников, выступая во вторник на совещании у президента РФ по поддержке семей с детьми.

Он отметил, что с 1 июня пенсии и соцвыплаты были проиндексированы на 10%. "В бюджет следующего года мы заложили дополнительную индексацию — еще 4,8%, то есть речь идет о том, что мы гарантировано, в совокупности, индексация у нас превысит тот уровень инфляции, который есть", — добавил он.

По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.