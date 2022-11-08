МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Падение ВВП России в третьем квартале текущего года составило 4% в годовом выражение, в четвертом квартале спад ожидается на уровне 7,1%, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Решетников рассказал об уровне инфляции в России по итогам 2022 года

В конце октября Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2022 году, ожидает спад на 3-3,5%.

Минэкономразвития оценило спад экономики РФ по итогам третьего квартала в 4,4% в годовом выражении, по итогам 9 месяцев — на 2%. В сентябре снижение ВВП составило 5% год к году. В министерство отмечали, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории спада на 2,9% по итогам текущего года. Росстат представит данные по динамике ВВП РФ в третьем квартале 16 ноября.