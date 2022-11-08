МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на особенности сегодняшней ситуации, нельзя забывать о будничных вещах фундаментального характера, в том числе о доходах семей с детьми. Глава Минтруда рассказал об увеличении маткапитала в 2023 году

"Несмотря на наиболее значимые события сегодняшнего дня, на особенности сегодняшней ситуации, мы, конечно, ни в коем случае не должны забывать о, казалось бы, будничных вещах – таких, которые являются вопросами фундаментального характера. И сегодня рассмотрим очень важный, чувствительный вопрос, значимый для миллионов наших граждан во всех регионах страны. Речь пойдет о доходах семей с детьми, об их динамике", — заявил Путин на совещании, посвященном социальным вопросам.

Поддержка семей с детьми в России должна становиться более весомой и результативной, добавил он. Нужно создать условия, чтобы семьи с детьми могли сами увеличивать свои доходы за счет повышения квалификации, необходима поддержка со стороны властей, заявил президент России Владимир Путин.

"Что имею в виду: прежде всего, за счет освоения родителями новой профессии или повышения квалификации, за счет получения хорошо оплачиваемой работы в будущем. Рассчитываю услышать, что уже делается по этому направлению, потому что людям самостоятельно это сделать трудно, нужна поддержка с нашей стороны, со стороны государства", — сказал Путин.