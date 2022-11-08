МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что доходы граждан должны расти темпами выше инфляции. Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми

"Надо иметь в виду, что более важным является показатель реальных зарплат с учетом инфляции, а здесь ситуация объективно сложнее", — сказал Путин в ходе совещания, посвященного социальным вопросам.

Он отметил, что за 8 месяцев 2022 года в номинальном выражении среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%. "Но мы с вами понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина", — указал глава государства.

По данным Росстата, спад реальных зарплат в России в августе составил 1,2% в годовом выражении, то есть на столько рост зарплат оказался меньше инфляции. При этом спад замедлился.

Путин подчеркнул, что зарплаты граждан, особенно с детьми, должны опережать рост цен.

"Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции. У нас действительно, хочу подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться к пяти и чуть меньше процентов", — сказал президент.

По итогам года в России ожидается повышение зарплаты, в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию, заявил в свою очередь глава Минтруда РФ Антон Котяков.