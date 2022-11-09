Пушков назвал две "невозможности", с которыми столкнулся Евросоюз
Сенатор Пушков: Евросоюз столкнулся с рядом "невозможностей" в плане давления на Россию
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз не в состоянии реализовать ряд мер, касающихся ограничения доходов России и поддержки Украины, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он, в частности, прокомментировал информацию агентства Reuters, что Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установить лимит цен на российский газ в соответствии с требованиями, предъявленными на саммите сообщества.
"Евросоюз столкнулся с рядом "невозможностей". Думаю, эти две — невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить три миллиарда евро Украине — не последние "невозможности"", — подчеркнул Пушков.
До настоящего момента остается не согласованными выделение 3 миллиардов евро из майского пакета на 6 миллиардов. Во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, Евросоюз не смог договориться о выплате этих средств в текущем году. Ожидается решение о переносе их на следующий год.