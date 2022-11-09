МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз не в состоянии реализовать ряд мер, касающихся ограничения доходов России и поддержки Украины, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков назвал Германию жертвой проамериканской идеологии

Он, в частности, прокомментировал информацию агентства Reuters, что Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установить лимит цен на российский газ в соответствии с требованиями, предъявленными на саммите сообщества.

"Евросоюз столкнулся с рядом "невозможностей". Думаю, эти две — невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить три миллиарда евро Украине — не последние "невозможности"", — подчеркнул Пушков.

До настоящего момента остается не согласованными выделение 3 миллиардов евро из майского пакета на 6 миллиардов. Во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, Евросоюз не смог договориться о выплате этих средств в текущем году. Ожидается решение о переносе их на следующий год.