МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Счетная палата ожидает, что объем расходов федерального бюджета заметно увеличится в четвертом квартале 2022 года и может достичь 9,32 триллиона рублей, что составляет почти треть от плановых годовых назначений, сообщили РИА Новости в пресс-службе контрольного ведомства. Кудрин рассказал об основном драйвере экономики в 2023-2025 годах

"Исходя из объема исполненных расходов на 1 октября 2022 года и ожидаемого исполнения, представленного в материалах к проекту бюджета на 2023-2025 годы в объеме 29 триллионов рублей, расходы в IV квартале 2022 года должны составить 9,321 триллиона рублей", — рассказали в Счетной палате, уточнив, что данная цифра будет соответствовать 32,1% годового плана.

Аудиторы напомнили, что в первом квартале текущего года из бюджета было потрачено 5,86 триллиона рублей, или 20,9% всех годовых назначений, во втором квартале расходы казны увеличились до 6,675 триллиона рублей, или 23,8%, а в третьем квартале расходы достигли 7,119 триллиона рублей или 25,4% плана на год. Статьи расходов бюджета часто исполняются неравномерно: отстают в начале года и ускоряются к концу. Похожая картина наблюдалась и в 2021 году, отмечает ведомство.

"Следует отметить, что за последние 6 лет доля расходов в IV квартале к общему объему расходов увеличилась с 30,4% в 2015 году до 34,2% в 2021 году", — добавляет Счетная палата.

Таким образом, объем дефицита федерального бюджета по итогам текущего года будет зависеть от расходов за последний квартал, особенно в декабре, а также от поступления доходов в оставшийся период, заключает ведомство.

Минфин ожидает, что общий объем расходов федерального бюджета в текущем году составит 29,006 триллиона рублей, доходов — 27,693 триллиона рублей, а дефицит оценивается в 1,313 триллиона рублей.