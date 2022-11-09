МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В случае победы республиканцев в США на проходящих промежуточных выборах не произойдет каких-либо радикальных изменений в политике Вашингтона по России, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Победа республиканцев в США вряд ли успокоит финрынки, считает эксперт

По его мнению, ситуация, скорее всего, будет лишь ухудшаться: в текущем экономическом кризисе всем нужны козлы отпущения, а два главных врага известны – Китай и Россия

"В Вашингтоне еще при Трампе в отношении России сложил стойкий антироссийский консенсус между республиканцами и демократами. Поэтому победа республиканцев на проходящих в США промежуточных выборах не приведет к каким-то кардинальным изменениям в антироссийской политике Белого дома", — пояснил он.

Суздальцев отметил, что на первом этапе, возможно, будет ряд ярких заявлений со стороны республиканцев, в части того, что политика демократов в отношении России и Украины была неправильной. "Но все это будет лишь риторика, призванная продемонстрировать победу республиканцев, и направлена она будет не на Москву и Киев, а на проигравших демократов", — заметил он.

Эксперт выразил уверенность, что ситуация будет только ухудшаться. "Экономическое положение в самих США оставляет желать лучшего. Все в стране это воспринимают болезненно. Нужны козлы отпущения. А два главных врага известны – Китай и Россия. Причем, Россия сейчас — острая угроза", — заключил доцент.

Республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов, прогнозирует телеканал NBC. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов — 216 мест.