ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Палата представителей возвращается под контроль республиканцев по итогам завершившихся промежуточных выборов в конгресс, выразил уверенность в ходе выступления в Вашингтоне лидер республиканцев в палате Кевин Маккарти. Республиканцы не изменят политику США в отношении России, считает эксперт

"Ясно, что мы возвращаем себе палату… Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а (спикер, лидер демократического большинства палаты представителей) Нэнси Пелоси — в меньшинстве", — заявил он.

В текущем составе Палаты представителей Маккарти возглавляет республиканское меньшинство. Если его прогноз сбудется, он станет спикером вместо Нэнси Пелоси.