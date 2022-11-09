Республиканцы заявили, что возвращают контроль над Палатой представителей
Сенатор Маккарти: Палата представителей возвращается под контроль республиканцев
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ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Палата представителей возвращается под контроль республиканцев по итогам завершившихся промежуточных выборов в конгресс, выразил уверенность в ходе выступления в Вашингтоне лидер республиканцев в палате Кевин Маккарти.
"Ясно, что мы возвращаем себе палату… Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а (спикер, лидер демократического большинства палаты представителей) Нэнси Пелоси — в меньшинстве", — заявил он.
В текущем составе Палаты представителей Маккарти возглавляет республиканское меньшинство. Если его прогноз сбудется, он станет спикером вместо Нэнси Пелоси.