МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий, сроки перенесены на 2024 год, сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство приняло решение продлить сроки введения обязательной маркировки ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов. Постановление об этом подписано", — говорится в сообщении. Комитет ГД одобрил продление льготы по НДС для племенных животных и рыбы

Уточняется, что речь идёт о нанесении специального штрихкода на металлическую часть украшения рядом с клеймом.

"Для ювелирных изделий, произведённых в России или ввезённых из стран Евразийского экономического союза, необходимость наличия такой маркировки переносится с 1 марта 2023 года на 1 марта 2024 года. Для ювелирных изделий, ввезённых из других государств, а также для изделий, заявленных в качестве остатков, этот срок переносится с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года", — сообщил кабмин.

В правительстве пояснили, что таким образом у представителей отрасли появится дополнительное время, чтобы перестроиться на работу в новом формате.

Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году. Уникальный цифровой код, наносимый на продукцию при маркировке, позволяет каждому покупателю убедиться, что перед ним легально произведённый качественный товар. Он также даёт возможность проследить весь путь товара – от производителя или импортёра до конечного потребителя.