2022-11-09T13:44:55+03:00
2022-11-09T13:44:55+03:00
2022-11-09T13:44:55+03:00
2022
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Патрушев отметил важность обмена опытом экономического развития с Ираном
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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на российско-иранских консультациях затронул вопрос обмена опытом экономического развития на фоне санкционного давления, сообщили в... ПРАЙМ, 09.11.2022
экономика, новости, николай патрушев, россия, иран, экономика, санкции
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на российско-иранских консультациях затронул вопрос обмена опытом экономического развития на фоне санкционного давления, сообщили в пресс-службе российского СБ.
"Подчеркнута важность наращивания обмена опытом по развитию экономического потенциала России и Ирана и выстраиванию внешнеторговых связей в условиях санкционного давления", — сказано в релизе органа.
Отмечается, что встреча состоялась в среду в Тегеране.