МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на российско-иранских консультациях затронул вопрос обмена опытом экономического развития на фоне санкционного давления, сообщили в пресс-службе российского СБ. Замглавы МИД России обсудил с иранскими властями ситуацию вокруг СВПД

"Подчеркнута важность наращивания обмена опытом по развитию экономического потенциала России и Ирана и выстраиванию внешнеторговых связей в условиях санкционного давления", — сказано в релизе органа.

Отмечается, что встреча состоялась в среду в Тегеране.