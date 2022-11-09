НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноя — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) и власти Бангладеш достигли соглашения о предоставлении пакета финансовой помощи на сумму 4,5 миллиарда долларов для поддержки экономической политики страны, сообщил фонд в среду. МВФ спрогнозировал снижение мировой экономики на 1,5 процента в год

"Сотрудники МВФ и власти Бангладеш достигли соглашения на уровне персонала о поддержке экономической политики Бангладеш с 42-месячным соглашением на сумму около 3,2 миллиарда долларов в рамках расширенной кредитной линии и механизма расширенного финансирования, а также около 1,3 миллиарда долларов в рамках программы … Фонда устойчивого развития", — говорится в сообщении.

Миссия МВФ находилась в Бангладеш по просьбе властей страны с 26 октября по 9 ноября. В рамках переговоров стороны обсуждали поддержку МВФ Бангладеш и всеобъемлющую программу экономических реформ властей. В МВФ отметили, что запрос Бангладеш является частью мер властей по защите своей экономики от экономических потрясений, вызванных продолжающейся специальной военной операции России на Украине, и по управлению макроэкономическими рисками, связанными с изменением климата.

"Цели новой программы Бангладеш, поддерживаемой фондом, заключаются в сохранении макроэкономической стабильности и поддержке сильного, инклюзивного и "зеленого" роста при одновременной защите уязвимых слоев населения", — отмечается в заявлении.