МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Устрицы, традиционное блюдо французского рождественского стола, в этом году подорожают в связи с ростом цен на производство, упаковку и топливо, сообщил телеканал BFMTV. СМИ: рождественские огни Лондона будут выключать на ночь

"Фуа-гра, рождественское полено, шампанское, а теперь и устрицы: рождественский стол в этом году обойдется дороже. Цены на устрицы должны подскочить на 15% к концу года по сравнению с этим же периодом в прошлом году", — сказал представитель производителя морепродуктов Лоран Широн. BFMTV передал его слова.

Широн подчеркнул, что рост цен на топливо, материалы и упаковку привел к увеличению стоимости устриц, на который согласились девять из десяти сетей супермаркетов.