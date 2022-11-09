МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. России требуется быстро перестраивать экономику с учетом спецоперации, а также обеспечить устойчивое экономическое развитие, при этом стратегический вклад могут внести институты Российской академии наук, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг на встрече с президентом РАН Геннадием Красниковым. Эксперты оценили влияние экономических рисков в США на переизбрание Байдена

"У нас нет времени, нам надо быстро перестраивать экономику с учетом специальной военной операции и, конечно, обеспечивать устойчивое экономическое развитие. Удар мы этот выдержали, не обвалились", — сказала она.

Спикер отметила, что бизнес очень активно подстраивается под новые условия и изыскивает возможности сохранить производство, рабочие места.

"Но стратегически нужно смотреть вперед и думать, как нам делать страну устойчивой экономически, современной, развитой", — подчеркнула она. При этом огромная ответственность лежит в том числе и на РАН, считает Матвиенко.

По ее мнению, РАН следует занимать более активную позицию как самый главный экспертный орган, институты РАН должны сосредоточиться на тех приоритетах, которые существуют в нынешнее время.

"Санкции и ограничения — понятна их подоплека: сдержать развитие России. Они надолго", — заявила.