Венгерские власти ввели ограничения цен на яйца и картофель на фоне роста инфляции
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Венгерские власти ограничили цены на яйца и картофель из-за инфляции в стране, сообщил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.
"По решению правительства вводятся новые ограничения на цены на яйца и картофель. Хотя санкции остаются самой большой угрозой для экономики Венгрии, правительство стремится снизить инфляцию вдвое к концу 2023 года", — написал он в Twitter.
По данным местных СМИ, теперь цена на эти два продукта не должна превышать показатели по состоянию на 30 сентября: таким образом, яйца подешевеют на четверть, а картофель на десять процентов. В итоге ограничение может снизить инфляцию на 0,1-0,2%.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что цены в Европе снизились бы в два раза за несколько дней, если бы ЕС пересмотрел санкции. Венгерским министерству финансов и центральному банку поручили до конца следующего года уменьшить инфляцию минимум в два раза.