МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Глава Роснедр Евгений Петров и начальник главного управления геологии при правительстве Таджикистана Илхомджон Оймухаммадзода в рамках межправительственной комиссии подписали программу сотрудничества в области геологического изучения недр на следующие три года, сообщили Роснедра. "Газпром" выиграл два углеводородных участка недр в Якутии

"По итогам заседания Евгений Петров и Илхомджон Оймухаммадзода, начальник главного управления геологии при правительстве Республики Таджикистан, подписали двустороннюю программу сотрудничества в области геологического изучения недр на следующие три года", — написало ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее, в сентябре, Петров и Оймухаммадзода договорились о развитии сотрудничества и формировании рабочей группы по реализации меморандума о взаимопонимании между Роснедрами и Главным управлением по геологии при правительстве Таджикистана.

18-е заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией проходит в Душанбе под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода и заместителя председателя Правительства РФ Алексея Оверчука. На ней стороны рассмотрели вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.