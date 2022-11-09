МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в октябре вернулась в РФ после начавшегося в июне снижения цен на продукты — по итогам месяца рост цен на продовольственные товары составил 0,28% против дефляции в 0,38% в сентябре текущего года, а в годовом выражении — замедлился до 12,08% с 14,2% в сентябре, следует из данных Росстата. Инфляция в Китае в октябре составила 2,1%

По сравнению с декабрем 2021 года продовольственные товары в октябре подорожали на 9,19%.

Непродовольственные товары в октябре подорожали на 0,04% (в годовом выражении — на 14,1%, к декабрю — на 12,57%). Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в октябре снизились на 0,05% к сентябрю (по сравнению с сентябрем прошлого года — выросли на 14,86%, к декабрю 2021 года — на 12,13%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 3,45% к сентябрю, по сравнению с сентябрем 2021 года снижение составило 8,49%, а по сравнению с декабрем — 12,27%.

Согласно данным статведомства, в целом продукты питания в октябре по сравнению с сентябрем подорожали на 0,34%, а из наблюдаемых позиций больше всего выросла цена на куриные яйца (на 7,17%) плодоовощную продукцию (на 3,45%) и мороженую неразделанную рыбу (на 1,13%). Подешевели, в частности, сахар-песок (на 3,66%), крупы с бобовыми (на 2,79%) и подсолнечное масло (на 1,74%).

Статведомство отмечает, что рост цен на плодоовощную продукцию также оказал влияние на динамику цен на продовольственные товары: так, помидоры подорожали на 28,4%, бананы — на 15,4%, огурцы — на 14,2%, апельсины — на 12,1%, картофель — на 3,3%, а столовая свекла и белокочанная капуста — на на 2,1% и 1,8% соответственно. В свою очередь яблоки подешевели на 8,1%, лимоны — на 7,3%, виноград — на 3,5%, репчатый лук — на 3,3%, морковь — на 3,2%, груши — на 1,9%, орехи — на 1,8%.

Кроме того, икра лососевых рыб за октябрь подорожала на 2,4%, а среди подешевших продовольственных товаров — гречка (цена на нее снизились на 6,3%), сахар-песок (минус 3,7%) овсяная и перловая крупа (минус 2,2%), пшено, горох и фасоль (минус 1,8%), питьевая и минеральная вода (на 0,7%), кофе натуральный в зернах и молотый (минус 0,6%).