МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,52% на 7 ноября с 12,69% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Росстат отметил замедление роста цен на овощи

"На первой неделе ноября (с 1 по 7 ноября) инфляция составила 0,01%. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 7 ноября составили 12,52% год к году", — говорится в документе.

Как отмечают в министерстве, на неделе с 1 по 7 ноября темп роста цен на продовольственные товары снизился и составил 0,13% после 0,17% неделей ранее на фоне замедления удорожания плодоовощной продукции. "На остальные продукты питания цены практически стабильны третью неделю подряд (0,00%). Снизились цены на продукцию из растительного сырья (сахар, муку, макаронные и крупяные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, масло подсолнечное)", — следует из обзора.

В тоже время в сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,06%, в туристических и регулируемых услугах — на 0,13%.

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.